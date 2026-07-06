Kiinan ulkoministeri Wang Yi vieraili Suomessa sunnuntaina.

Suomen ulkoministerin Elina Valtosen mukaan hän kävi Kiinan ulkoministerin kanssa rakentavan keskustelun niin maiden kahdenvälisistä suhteista kuin laajemmin globaaleista aiheista.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen arvioi Huomenta Suomessa, että vierailulla tunnusteltiin maiden keskinäisiä suhteita sekä sitä, ovatko Pohjoismaiden ja Kiinan suhteet muutoksessa.

– Samalla nähdään, että Yhdysvaltojen ja Euroopan välille on syntymässä epäluottamusta, niin tietysti Kiina tunnustelee, onko jotain sijaa parantaa suhteita.

Punainen vaate Suomelle

Vanhanen muistuttaa, että Pohjoismaiden linja on ollut yhtenäinen Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. Hänen mukaansa Kiinan epämääräinen tuki Venäjälle on hyvin nopeasti punainen vaate.

– En usko, että Suomella tai suomalaisilla on mitään kiinalaisia vastaan, mutta jos Kiina tekee läheistä yhteistyötä Venäjän kanssa Ukrainassa tai horjuttaa Euroopan turvallisuutta, niin se on hyvin nopeasti kysymys, jota emme katso sivusta.

Vanhanen kertoo, että myös Kiina kärsii tilanteesta ja ottaa esimerkiksi Venäjän ilmatilan sulun. Hän muistuttaa, että Helsinki oli pitkään Aasian lentojen portti Eurooppaan.

– Venäjän ilmatilan sulkeutumisen ja bisneksen päättymisen myötä Kiinakin kärsii tästä. Se ei pysty samaan aikaan tukemaan Venäjää ja puhumaan avoimien kauppasuhteiden puolesta Euroopassa.

Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta.