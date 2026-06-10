Stubb kiittelee viranomaisten toimintaa tähänastisissa tapauksissa ja painottaa turvallisuusviestinnän merkitystä.
Presidentti Alexander Stubb ei näe ulko- ja turvallisuuspoliittista estettä Suomen liittymiselle Ranskan ydinasealoitteeseen. Stubbin mukaan ydinaseet ovat yksi osa Naton yhteistä pelotetta, johon Suomikin on sitoutunut.
Stubbin mukaan muutos Ranskan ydinasedoktriinissa on tervetullut. Hän kuitenkin muistuttaa, että kyseessä on pitkä projekti. Tämä ei ole huomisen asia, keskusteluja käydään rauhassa ja maltilla, Stubb sanoo STT:n haastattelussa.
Varauduttava, että Suomeen harhautuu lisää drooneja
Stubb sanoo myös olevansa tyytyväinen viranomaisten toimintaan Suomeen harhautuneiden droonien tapauksessa.
Lehtitietoa Ukrainan Suomelle antaman droonivaroituksen pimittämisestä Stubb kommentoi sanomalla, että kaikkea viranomaisilla olevaa tietoa ei voi käsitellä julkisuudessa. Viestinnällä on varmistettava se, että kansalaiset voivat luottaa saavansa viranomaisilta kriittisellä hetkellä kaiken olennaisen tiedon.
Stubbin mukaan suomalaisten on varauduttava siihen, että Suomeen harhautuu lisää drooneja.