Presidentti Alexander Stubb osallistuu perjantaina etäyhteydellä halukkaiden koalition virtuaalikokoukseen, kertoo tasavallan presidentin kanslia.
Kokouksen aiheina ovat koalition tuki Ukrainalle, Ukrainan puolustuksen ja turvallisuuden vahvistaminen, paineen lisääminen Venäjän sotakoneistoa kohtaan sekä ponnistelut oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan saamiseksi Ukrainaan.
Kokouksen ovat kutsuneet koolle Britannian pääministeri Keir Starmer, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz.