Trumpin ja Putinin tapaamisesta tihkuu uutta tietoa.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin toiveet Venäjän presidentin Vladimir Putinin pikaisesta tapaamisesta Budapestissä saattavat viivästyä tai kaatua, kertovat asiaa lähellä olevat lähteet CNN:lle.

Taustalla CNN:n mukaan on se, että ennen kuin Trump ja Putin jälleen kohtaavat, on tarkoitus, että Yhdysvaltojen ja Venäjän neuvonantajat eli käytännössä ulkoministerit tapaisivat ensin tällä viikolla. Myös Trump totesi vastaavasti viime torstaina hänen ja Putinin puhelun jälkeen.

Nyt Valkoisen talon virkamies kuitenkin kertoo CNN:lle, että ulkoministereiden Marco Rubion ja Sergei Lavrovin tapaamista on toistaiseksi lykätty. Tiedossa ei ole miksi. Epäselväksi on jäänyt myös se, miten ulkoministereiden tapaaminen vaikuttaisi itse Trumpin ja Putinin tapaamiseen.

Rubio ja Lavrov kävivät kuitenkin maanantaina puhelinkeskustelun "seuraavista askeleista". Rubio oli korostanut "tulevien tapaamisten merkitystä", Yhdysvaltain ulkoministeriö kertoo puhelun sisällöstä. Kremlin kerrotaan kuvanneen puhelua "rakentavaksi".

CNN:n lähde kertoo, että virkamiehet tulivat Rubion ja Lavrovin puhelun jälkeen siihen lopputulokseen, ettei Venäjän kanta ole muuttunut ratkaisevasti. Siten Rubio ei todennäköisesti suosittele jatkamaan Trumpin ja Putinin tapaamisen valmistelevia neuvotteluja ensi viikolla.

Vanhanen: Trump on prosessin puolella

Tiettävästi Trumpin kanta ei ole muuttunut. Valkoisen talon varapuheenjohtaja Anna Kelly totesi CNN:lle, että "Trump tekee kaikkensa rauhan saavuttamiseksi".

Onkin niin, että Trump on laittanut paljon henkilökohtaista arvovaltaa Ukrainan ja Venäjän rauhantunnusteluprosessiin, toteaa turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen MTV:lle.

Vanhanen arvioi, että Trump haluaa edelleenkin pitää prosessin elossa, vaikka presidentin mieli on vaihdellut ja vaihtelee, kuten viime viikolla Putinin puhelun ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin vierailun yhteydessä nähtiin.

Kenen puolella Trump de facto on?

– Ei varsinaisesti ehkä Ukrainan eikä Venäjän puolella, vaan prosessin puolella. Keskiössä on hän itse, Vanhanen toteaa.

2:48 Näin Vanhanen näkee Ukrainan rauhantunnusteluiden tilanteen nyt.

Samaan aikaan Trumpin kärsivällisyys alkaa loppua, kun rauhaa ei synny.

– Toiveet Budapestin suuntaan ovat, tietysti, sen suuntaisia, että josko Budapestin huippukokous olisi eräänlainen mahdollisuus osoittaa se, Vanhanen pohtii.