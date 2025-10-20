Kaasun tuonti Venäjältä loppuu kokonaan vuoteen 2028 mennessä.
EU-komissio on hyväksynyt energiaministerien esityksen venäläiskaasun ja -öljyn tuonnin asteittaisesta lopettamisesta.
Täysmittainen tuontikielto astuu voimaan 1. tammikuuta 2028.
Luxemburgissa pidetyssä kokouksessa EU:n energiaministerit hyväksyivät suunnitelmat, joiden mukaan Venäjän kaasun tuonti lopetettaisiin asteittain uusien sopimusten osalta tammikuusta 2026 lähtien, nykyisten lyhytaikaisten sopimusten osalta kesäkuusta 2026 lähtien ja pitkäaikaisten sopimusten osalta tammikuusta 2028 lähtien.