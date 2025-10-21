Puola varoittaa, että se voi joutua toimeenpanemaan kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräyksen, jos Venäjän presidentin lentokone käyttää maan ilmatilaa matkallaan Budapestiin.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viime viikolla aikovansa tavata Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähiaikoina Unkarin pääkaupungissa Budapestissa. Kremlin mukaan Unkari sopii tapaamispaikaksi, koska sen pääministerillä Viktor Orbánilla on "lämpimät suhteet" Trumpiin ja "rakentavat suhteet" Putiniin.
Mutta pääseekö Putin lentämään tapaamiseen? Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on antanut pidätysmääräyksen hänestä ukrainalaisten lasten kaappausten perusteella.
Lisäksi EU on kieltänyt venäläisiltä lentokoneilta sen ilmatilan ja lentoasemien käytön. EU-komission mukaan poikkeusten myöntäminen kuuluu jäsenmaiden toimivaltaan.
Suorin Ukrainan ilmatilan väistävä reitti Moskovasta Budapestiin kulkee Valko-Venäjän, Puolan ja Slovakian kautta. Puola ja Slovakia ovat sekä EU:n että Naton jäseniä.
– Emme voi taata, etteikö puolalainen riippumaton tuomioistuin määräisi hallitusta saattamaan koneen alas, jotta epäilty voidaan luovuttaa Haagiin, Puolan ulkoministeri Radoslaw Sikorski sanoi tänään radiohaastattelussa.
– Luulen, että Venäjän puolella ollaan tietoisia tästä. Ja siksi, jos tämä huippukokous järjestetään, toivottavasti myös hyökkäyksen uhrin osallistuessa, lentokone tulee käyttämään eri reittiä, Sikorski sanoi.
Puola on kuulunut sodan aikana Ukrainan vahvimpiin tukijamaihin. Eilen EU:n ulkoministerikokouksessa myös esimerkiksi Liettuan ulkoministeri ja Suomen ulkoministeri (kok.) ilmaisivat, ettei sotarikoksista syytetyn Putinin pitäisi olla tervetullut EU:n alueelle.