



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Voiko sotarikoksista etsintäkuulutettu Putin lentää Budapestin tapaamiseen? Puola: "Emme voi taata..." Yhdysvaltojen piti antaa Vladimir Putinin koneelle erikoislupa, jotta tämä pääsi lentämään elokuussa Alaskaan tapaamaan Trumpia. Nyt lupia tarvittaisiin Euroopan mailta. Julkaistu 34 minuuttia sitten Janne Puumalainen janne.puumalainen@mtv.fi Puola varoittaa, että se voi joutua toimeenpanemaan kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräyksen, jos Venäjän presidentin lentokone käyttää maan ilmatilaa matkallaan Budapestiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viime viikolla aikovansa tavata Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähiaikoina Unkarin pääkaupungissa Budapestissa. Kremlin mukaan Unkari sopii tapaamispaikaksi, koska sen pääministerillä Viktor Orbánilla on "lämpimät suhteet" Trumpiin ja "rakentavat suhteet" Putiniin. Mutta pääseekö Putin lentämään tapaamiseen? Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on antanut pidätysmääräyksen hänestä ukrainalaisten lasten kaappausten perusteella. Lisäksi EU on kieltänyt venäläisiltä lentokoneilta sen ilmatilan ja lentoasemien käytön. EU-komission mukaan poikkeusten myöntäminen kuuluu jäsenmaiden toimivaltaan. Suorin Ukrainan ilmatilan väistävä reitti Moskovasta Budapestiin kulkee Valko-Venäjän, Puolan ja Slovakian kautta. Puola ja Slovakia ovat sekä EU:n että Naton jäseniä. – Emme voi taata, etteikö puolalainen riippumaton tuomioistuin määräisi hallitusta saattamaan koneen alas, jotta epäilty voidaan luovuttaa Haagiin, Puolan ulkoministeri Radoslaw Sikorski sanoi tänään radiohaastattelussa. – Luulen, että Venäjän puolella ollaan tietoisia tästä. Ja siksi, jos tämä huippukokous järjestetään, toivottavasti myös hyökkäyksen uhrin osallistuessa, lentokone tulee käyttämään eri reittiä, Sikorski sanoi. Puola on kuulunut sodan aikana Ukrainan vahvimpiin tukijamaihin. Eilen EU:n ulkoministerikokouksessa myös esimerkiksi Liettuan ulkoministeri ja Suomen ulkoministeri (kok.) ilmaisivat, ettei sotarikoksista syytetyn Putinin pitäisi olla tervetullut EU:n alueelle.





Kestutis Budrys

Elina Valtonen

"Kukaan ei ylläty, jos Unkari ei pidätä Putinia"

Pääministeri Viktor Orbánin mukaan Unkari tulee varmistamaan, että Putin pääsee matkustamaan tapaamiseen ja sen jälkeen palaamaan Venäjälle.

Unkari on ilmoittanut eroavansa ICC:stä, mutta siirtymäaika jatkuu ensi kesään saakka. Virallisesti se on yhä velvollinen noudattamaan pidätysmääräyksiä.

– Kukaan ei ylläty, jos Unkari ei pidätä Putinia, EU-diplomaattilähde arvioi.

– Mutta hän (Putin) tarvitsee ylilentolupia muistakin maista. Olen iloinen, etten ole hänen matkanjärjestäjänsä, samainen lähde sanoi puhuessaan toimittajille.

Puolan ulkoministeri Radoslaw Sikorskin mukaan Putinin koneelle on etsittävä jokin muu reitti kuin Puolan ilmatilan kautta./All Over Press

Vaihtoehtoinen lentoreitti voisi kulkea esimerkiksi Romanian kautta, joilloin Ukrainan ilmatila kierrettäisiin eteläpuolelta. Romaniakin on tukenut vahvasti Ukrainaa ja siellä sijaitsee suuri monikansallinen Naton tukikohta.

Ulkoministeri Oana Toiu ei halunnut eilen EU:n ulkoministerikokouksessa ottaa kantaa siihen, miten Romania suhtautuisi, jos Venäjä pyytäisi ylilentolupaa. Toistaiseksi sellaista pyyntöä ei ole tullut.

Etelässä mahdollinen pitkä kiertoreitti

Ainoa mahdollinen reitti Venäjältä Unkariin, joka kiertäisi EU-maiden ilmatilan, kulkee Turkin kautta Välimerelle. Välimereltä kone jatkaisi esimerkiksi Montenegron ja Serbian kautta Unkariin.

Välimeren kautta lentäminen tarkoittaisi Putinille tuhansien kilometrien kiertoreittiä ja kone käyttäisi silti useiden Nato-maiden ilmatilaa.

Turkki on Nato-maa, mutta presidentti Recep Tayyip Erdoganilla on hyvät välit Putiniin. Myös Serbia kuuluu Euroopan maihin, jotka ovat säilyttäneet suhteet Kremliin.

Montenegro ja sen vieressä sijaitseva Albania taas ovat Naton jäseniä ja EU:n ehdokasmaita.

Viime vuonna Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kone joutui tekemään useiden tuntien ylimääräisen kierron päästäkseen ETYJ-kokoukseen Maltalle. EU-maa Malta antoi koneelle poikkeusluvan, mikä suututti muita EU-maita.

Jos Venäjän presidentin koneelle ei tahdo löytyä lentoreittiä, jonka varrella maat sitoutuvat antamaan ylilentoluvan ja olemaan pidättämättä Putinia, on todennäköistä, että painetta tähän tulee myös tapaamisen toiselta osapuolelta, Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpilta.