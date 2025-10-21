Euroopan johtajat eivät näe, että Putin olisi suostumassa rauhaan.
Euroopan johtajat toteavat yhteisessä Ukrainan sotaa koskevassa kannanotossaan, että Eurooppa tukee vahvasti Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kantaa.
Kannanotossa todetaan, että taistelut Ukrainassa on lopetettava välittömästi eikä kansainvälisiä rajoja saa muuttaa voimakeinoin.
– Venäjän viivyttelytaktiikka on osoittanut kerta toisensa jälkeen, että Ukraina on ainoa osapuoli, joka suhtautuu rauhaan tosissaan. Näemme, että [Venäjän presidentti Vladmir] Putin valitsee edelleen väkivallan ja tuhon.
Kannanoton mukaan Venäjän talouteen ja puolustusteollisuuteen on lisättävä painetta, jotta Putin on valmis solmimaan rauhan.
– Kehitämme toimenpiteitä Venäjän jäädytettyjen varojen hyödyntämiseksi täysimääräisenä Ukrainan hyväksi, kannanotossa todetaan.
Allekirjoittajat sanovat, että asiaa on tarkoitus edistää EU-huippukokouksessa torstaina ja halukkaiden maiden johtajien kokouksessa Lontoossa perjantaina.
Kannanoton ovat allekirjoittaneet Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, Britannian pääministeri Keir Starmer, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Ranskan presidentti , Italian pääministeri , Puolan pääministeri , Euroopan komission puheenjohtaja , Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja , Norjan pääministeri , Tanskan pääministeri sekä Suomen tasavallan presidentti .