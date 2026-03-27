Anaheim Ducksin jatkoaikasankari Mikael Granlund kommentoi kolmen maalin iltaansa vaatimattomaan tyyliinsä.

Granlund teki Ducksin jokaisen maalin, kun Tyynenmeren divisioonan ykkösjoukkue otti 3–2-jatkoaikavoiton Calgary Flamesista. Voitto-osuma syntyi lyöntilaukauksella ylivoimalla vain sekunti ennen jatkoajan loppua.

– Se tuntui hyvältä. Joskus kiekot vain tuntuvat menevän maaliin. Hyvä voitto. Se ei tullut helpolla. Löysimme kuitenkin keinot, ja saimme kaksi pistettä, Granlund kommentoi Victory+:n haastattelussa.

Granlund on juuri nyt ilmiömäisessä vireessä. Hän on tehnyt seitsemän osumaa neljän ottelun mittaisen maaliputkensa aikana, mikä näytti huvittavan myös häntä.

– Kiekot menevät sisään juuri nyt. Pitää nauttia siitä, niin kauan kuin sitä kestää. Pitää vain jatkaa laukomista, Granlund summasi naureskellen.

Granlund palkittiin Ducks-pelaajien kesken luonnollisesti myös ottelun ykköstähden palkinnolla. Anaheim jakoi kuvan "Granimalista" sosiaalisessa mediassa ottelun jälkeen.

Granlund on tehnyt tällä kaudella 48 ottelussa tehot 19+15=34.