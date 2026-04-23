Mikael Granlundin ja Ville Husson edustama Anaheim Ducks otti avausvoittonsa NHL:n kevään pudotuspeleissä. Se kaatoi Edmonton Oilersin 6–4 toisessa ottelussa ja tasoitti sarjan 1–1:een.

Anaheim johti toisessa erässä kahteen otteeseen kahdella maalilla, mutta Oilers tuli vielä päätöserän puolivälin jälkeen rinnalle. Ducksin hahmot Cutter Gauthier (2+1) ja Ryan Poehling (2+0) nostivat kuitenkin vierasjoukkueen voittoon.

Ottelun suurin puheenaihe oli tilanne, jossa Edmontonin supertähti Connor McDavid näytti loukkaavan jalkaansa (video alla). Hän poistui hetkeksi pukusuojaan, mutta palasi jäälle.

McDavid jäi sarjan toisessakin ottelussa pisteittä. Hänen edellinen kahden ottelun mittainen nollaputkensa on kolmen kuukauden takaa runkosarjasta. Tehottomuuden lisäksi McDavid teki ison virheen Anaheimin alivoimalla tekemässä 4–2-maalissa.

McDavidin tilanne herättää luonnollisesti huolta varsinkin Oilers-faneissa, sillä kanadalainen on joukkueensa kapteeni ja tärkein pelaaja.

Connor McDavidin tilanne huolestuttaa Edmontonissa.

