Paulus Arajuuri kertoo kestäneen kuukausia, ennen kuin hiustensiirron tulokset alkoivat näkyä.

Entinen jalkapalloilija ja Huuhkaja -varakapteeni Paulus Arajuuri on käynyt hiustensiirto-operaatiossa Turkissa reilu vuosi sitten. Hän kertoo MTV:n Huomenta Suomessa haluavansa kertoa asiasta avoimesti, jotta aiheeseen liittyvä häpeä hälvenisi.

– Minusta tuntuu, että se on aihe, mihin liittyy paljon häpeää – ihan turhaan. Itsellekin oli vaikea paikka, kun hiukset alkoivat lähteä, ja veikkaan, että se on vaikea paikka monelle, Arajuuri sanoo.

Huomenta Suomessa näytettiin kuvia hiustensiirtoprosessista, jossa Arajuuri on ajettu kaljuksi ja päähän piirrelty kuvioita hiustensiirtoa varten.

– Tuolta se näyttää just, että kyllä aika paljon pitää tukkaa haluta takaisin päähän, että tuohon prosessiin on valmis lähtemään.

Arajuuri kertoo kestäneen kuukausia, ennen kuin tuloksia alkoi näkyä.

"Moni nuori jää asian kanssa yksin"

Arajuuri sanoo painineensa sen kanssa, että voi myöntää itselleen hiusten merkityksen itsetuntoon.

– Tämä on ehkä se, mikä on nolo myöntää, kun haluaisin ajatella, että sillä ei ole väliä, mutta on itsevarmempi fiilis. Se on jännä psykologinen efekti herätä aamulla, kun joka aamu on vähän enemmän tukkaa päässä, Arajuuri sanoo.

Hän päätti operaation jälkeen tehdä hiustensiirtoyhtiön kanssa kaupallista yhteistyötä.

– Vaikka kyseessä on mun puolelta nyt bisnes, niin on hienoa, että tästä asiasta puhutaan. On tosi hyvä fiilis, jos pystyy auttamaan muita. Musta tuntuu, että moni nuori varsinkin jää tämän asian kanssa yksin, Arajuuri sanoo.