Mikael Granlund teki Anaheim Ducksin kaikki kolme maalia 3–2-jatkoaikavoitossa Calgary Flamesista NHL-kierroksella Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä.
Granlund iski vieraiden 1–1-tasoituksen toisessa erässä, 2–2-tasoituksen ylivoimalla päätöserässä sekä voittomaalin jatkoajalla. Myös ratkaisumaali syntyi ylivoimalla – ja vain sekunti ennen jatkoajan päättymistä.
Granlundin maalit katsottavissa jutun yllä olevalta videolta.
Suomalaishyökkääjä on ollut huimassa maalivireessä viime otteluissa. Hän on neljän pelin maaliputkessa, jonka aikana verkko on heilunut seitsemän kertaa.
Hattutemppu oli Granlundille NHL-uran neljäs runkosarjassa. Edellisen hän taituroi viime tammikuussa.
Suomalaispuolustaja Olli Määttä sai syöttöpisteen molempiin Flamesin maaleihin.