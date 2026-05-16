Jaakko Parkkali on rullaluistellut Liekinheittimen tahtiin kuluneen kevään ajan.
Euroviisujen finaali kisataan tänään Itävallan Wienissä. Suomea kisassa edustaa Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleella Liekinheitin.
MTV Uutiset on raportoinut viisuviikon tunnelmia tiiviisti paikan päältä. Toimittaja Katja Lintunen koki yllätyksen, kun tubettaja Jaakko Parkkali sattui paikalle rullaluistimillaan.
– Hei Katja täällähän on tuttuja, Parkkali tervehtii iloisesti yläkroppa paljaana.
Samalla Parkkali heittää Lintuselle yllättävän kysymyksen.
– Auttaisitko öljyn kanssa. Olen juuri kuvaamassa ja en pääse tuonne minun selälleni.
Miksi Parkkali on Wienissä ja mitkä ovat hänen bravuuriliikkeensä rullaluistimilla? Katso hupaisa kohtaaminen yllä olevalta videolta.