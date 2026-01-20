Hintahuipun aikana pörssisähkön hinta kipuaa yli 40 senttiin kilowattitunnilta.
Pörssisähkö on tiistaina kalliimpaa kuin kertaakaan aiemmin tänä vuonna. Pörssisähkö.fi-sivuston mukaan päivän keskihinta on noin 20,6 senttiä kilowattitunnilta, kun koko tammikuun keskihinta on 10,7 senttiä.
Hintahuippu nähdään iltapäivällä ennen kello kuutta, kun varttihinta kipuaa noin 43,5 senttiin kilowattitunnilta.
Myös aamuruuhkan aikaiset tunnit ovat hinnoissaan, ja aamuyhdeksältä alkavalla varttitunnilla hinta nousee noin 39 senttiin.
Yötä kohden hinnat laskevat, ja päivän viimeisellä vartilla hintaa on enää 12,9 senttiä kilowattitunnilta.