Pöllöraati raapi parhaat palat SDP:n häirintäselvityksestä.

Pöllöraadin päätoimittajapaneelissa olivat tänä perjantaina Uuden Suomen päätoimittaja Jenni Tamminen, Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki sekä MTV Uutisten uutispäätoimittaja Ilkka Ahtiainen.

Työterveyslaitoksen tekemä työyhteisöselvitys SDP:lle julkistettiin torstaina. Pöllöraadista puolueen ulostulo selvityksen kanssa antoi sen kuvan, että häirintäkohun pesuohjelma on nyt päättynyt.

Pöllöraadista viesti oli kuin neuvostoliittolaisen puoluejohdon motto: "Hajaantukaa, täällä ei ole mitään nähtävää".

Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen totesi, ettei selvityksessä tullut ilmi mitään laajempaa häirintään liittyvää ongelmaa eikä myöskään sellaisia tapauksia, jotka eivät olisi jo olleet aiemmin puolueen johdon tiedossa.

Tosiasiassa selvityksestä ja sen sisällöstä ei juurikaan tiedetä, sillä se ei ole julkinen, MTV Uutisten Ahtiainen huomauttaa.