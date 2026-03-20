Pöllöraati raapi parhaat palat SDP:n häirintäselvityksestä.
Pöllöraadin päätoimittajapaneelissa olivat tänä perjantaina Uuden Suomen päätoimittaja Jenni Tamminen, Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki sekä MTV Uutisten uutispäätoimittaja Ilkka Ahtiainen.
Työterveyslaitoksen tekemä työyhteisöselvitys SDP:lle julkistettiin torstaina. Pöllöraadista puolueen ulostulo selvityksen kanssa antoi sen kuvan, että häirintäkohun pesuohjelma on nyt päättynyt.
Pöllöraadista viesti oli kuin neuvostoliittolaisen puoluejohdon motto: "Hajaantukaa, täällä ei ole mitään nähtävää".
Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen totesi, ettei selvityksessä tullut ilmi mitään laajempaa häirintään liittyvää ongelmaa eikä myöskään sellaisia tapauksia, jotka eivät olisi jo olleet aiemmin puolueen johdon tiedossa.
Tosiasiassa selvityksestä ja sen sisällöstä ei juurikaan tiedetä, sillä se ei ole julkinen, MTV Uutisten Ahtiainen huomauttaa.
Jos jokin selvisi, niin SDP:n rangaistusasteikko, toteaa Kärki.
– Huomautus, varoitus, eduskuntaryhmästä erottaminen ja ylimpänä (vakavin) Tytti Tuppuraisen puhuttelu. En ole ikinä joutunut, mutta ehkä tämän raadin jälkeen joudun, mutta se on ilmeisesti paha.
– Ilmeisesti, niin on pakko tulkita, Tamminen yhtyy.
Ainakin yksi kansanedustaja tietää, minkälainen SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tuppuraisen puhuttelu on, Ahtiainen lisää.
Tuo eräs kansanedustaja on oululainen Pia Hiltunen.
Hiltunen joutui Tuppuraisen puhutteluun kannatettuaan puolueen vastaista linjaa pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen ajamassa työntekijän irtisanomista helpottavassa laissa eli niin kutsutussa "potkulaissa".
Vuoden ensimmäisenä päivänä voimaan tullut laki helpottaa työntekijän irtisanomista. Nykyään työntekijän voi irtisanoa asiallisesta syystä, ennen ehtona oli työntekijästä johtuva asiallinen ja painava syy.
Yrittäjäperheessä kasvanut Hiltunen kannatti irtisanomisen helpottamista.
Tuppuraiselle puhtaat paperit
Selvityksessä selvitettiin myös Tuppuraisen johtamistapaa.
STT kertoi tammikuussa haastattelujensa perusteella, että haastatellut olivat kokeneet Tuppuraisen johtamistyylin ongelmalliseksi.
Tuppurainen on kiistänyt väitteet ja uhkasi aluksi asian viemistä käräjille, mutta taipui lopulta vaatimaan vain oikaisua STT:ltä. STT oikaisi ainakin väittämän siitä, että Tuppuraisen avustajat vaihtuisivat usein.
Maaliskuussa asiasta oli jätetty kantelu Julkisen sanan neuvostoon (JSN). Neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen totesi Helsingin Sanomille, että kantelu tehtiin Tuppuraisen valtuutuksella, siis käytännössä kantelija on Tuppurainen itse.
Puolueen mukaan selvityksessä ei ilmennyt mitään sellaista, joka puhuisi sen puolesta, että Tuppurainen olisi käyttäytynyt epäasiallisesti esihenkilönä ja puolueen johdossa.
Tuppuraiselle annettiin siis puhtaat paperit.
Selvitystä varten Työterveyslaitos haastatteli kaikkia eduskuntaryhmän ryhmäkanslian työntekijöitä, kansanedustajia ei haastateltu.
– Loppuiko tämä vai jatkuuko tämä? kysyy Ahtiainen.
Vastaus on, että jatkuu.
JSN:llä on niin pitkä jono kantelujen käsittelyssä, että menee kesään asti ennen kuin ratkeaa edes se, ottaako neuvosto kantelun täyden kokoonpanon käsittelyyn, Hyvönen toteaa Helsingin Sanomille. Jos kantelua käsitellään täydessä kokoonpanossa, ratkaisuja on luvassa vasta syksyllä.
– Silloin kun kohu oli päällä, niin Ville Merinen (sd.) sanoi, että kaikki kakka ei ole noussut pintaan. Niin missä se kaikki kakka sitten on? kysyy Tamminen.
Ainakaan se ei ole SDP:n voitokkaassa johtoasemassa, kun katsoo tuoreinta Helsingin Sanomien puoluekannatusmittausta.
Ahtiaisesta asia voi olla myös niin, että Merisen vihjaamat "kakat" on nyt selvitetty selvityksen myötä. Vessanpönttö on siis vedetty.
Pöllöraadin oman kuvitteellisen selvityksen viimeisellä sivulla lukee ohje SDP:lle ja koko Arkadianmäelle.
– Ehkä ei kannata enää järjestää pikkujouluja eduskunnassa ja Ihkuakin kannattaa välttää.
