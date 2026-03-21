Yhdysvaltojen ja Ukrainan neuvottelijat ovat tavanneet Yhdysvalloissa keskustellakseen neuvottelujen jatkamisesta sodan lopettamiseksi Ukrainassa.
Asian vahvisti Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi iltaviestissään myöhään lauantaina Suomen aikaa. Keskustelut jatkuvat myös sunnuntaina, hän sanoi.
Sen sijaan Venäjän ja Ukrainan neuvottelijat eivät ole tavanneet sen jälkeen, kun neuvotteluja käytiin viimeksi Sveitsin Genevessä helmikuussa.
Yhdysvaltojen, Ukrainan ja Venäjän kolmikantaneuvottelut tyrehtyivät, kun Lähi-idässä käynnistyi sota Yhdysvaltojen ja Israelin iskettyä Iraniin.