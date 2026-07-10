Vapaaottelukehään palaava Conor McGregor kertoo pidättäytyneensä seksistä ensi kertaa urallaan ottelun alla.

McGregor ottelee viikonloppuna Max Hollowayta vastaan UFC-kehässä. Kyseessä on erittäin odotettu tapahtuma, sillä 37-vuotiaan irlantilaistähden edellisestä ottelusta on kulunut tänään päivälleen viisi vuotta.

Hän mursi tuolloin jalkansa matsissa Dustin Poirieria vastaan.

McGregor on viime vuosina keskittynyt liiketoimiinsa, ja hänen taajaan toistuneita paluupuheitaan on epäilty. Lisäksi hän hävisi kolme neljästä edellisestä ottelustaan vuosina 2018–2021.

Nyt hän väittää tehneensä paljon töitä ja myös uhrauksia Holloway-ottelun alla. Yksi uhrauksista on seksistä pidättäytyminen.

– Haluan nähdä, miten se vaikuttaa (ottelemiseen). Siinä on kyse itsekurista ja vahvana pysymisestä. Se on ollut intensiivistä, McGregor kommentoi suositun sisällöntuottajan Nina Marie Danielen eli Nina Draman YouTube-haastattelussa.

– Tapasin vaimoni eilen. Hän on ollut perheen kanssa poissa. Se on erilaista verrattuna siihen, että näen hänet kasvotusten, McGregor jatkoi hymyillen viitaten houkutuksiin.

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