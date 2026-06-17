Helsingin poliisi tiedotti maaliskuussa tapauksesta, jossa poliisi epäili useita henkilöitä törkeästä vahingonteosta.

Poliisi epäilee useita ihmisiä törkeästä vahingonteosta, jonka kohteena oli puolustusministeriön rakennus Eteläisellä Makasiinikadulla Helsingissä.

Poliisi kertoo, että esitutkinta on nyt siirtymässä syyteharkintaan.

Poliisi epäilee, että useat henkilöt sotkivat puolustusministeriön rakennusta punaisella väriaineella 7.6.2025. Rakennus on suojeltu ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Vahinkojen korjaaminen maksoi kymmeniä tuhansia euroja.

Poliisin mukaan Palestine Action Suomi -ryhmä otti epäillyn vahingonteon nimiinsä Instagramissa. Ryhmittymä ilmoitti samalla alustalla, että ryhmä on tehnyt myös useita muita vahingontekoja Helsingissä ja Vantaalla.

– Muut vahingonteot kohdistuivat Patrian, Allianzin ja Nammon rakennuksiin. Asiakokonaisuudessa on tutkittu yhteensä kolmea törkeää vahingontekoa ja kolmea vahingontekoa, joiden kaikkien esitutkinnat siirtyvät nyt syyteharkintaan, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tommi Lehtonen.

Poliisi epäilee kahdeksaa henkilöä osallisuudesta ryhmittymän toimintaan ja nyt syyteharkintaan siirtyvistä vahingontekorikoksista. Esitutkinnan aikana kolme henkilöä oli vangittuna, ja heidät on sittemmin vapautettu.