Oikeus katsoi, ettei peliriippuvuus ollut peruste alentaa miehen korvattavaksi määrättyä valtavaa rahasummaa.
Vakuutusyhtiön työntekijä huijasi työnantajaltaan tekemillään laskuilla monta sataa tuhatta euroa Turussa. Mies työskenteli vakuutusyhtiö Ifillä korvausneuvojana.
Mies oli käyttänyt hyväkseen erästä suurta kiinteistöyhtiötä, jonka nimissä hän loi korvausjärjestelmään tekaistuja laskuja, joihin hän oli laittanut oman tilinumeronsa.
Tekaistun laskun luomisen jälkeen hän kävi itse toteuttamassa maksun tietojärjestelmässä, saaden rahat omalle tililleen.
Mies teki tempun vuosina 2021–2025 yhteensä 161 kertaa, huijaten työnantajaltaan lähes 341 500 euroa.
Riippuvuus ei alentanut korvausvelvollisuutta
Mies myönsi tekonsa heti esitutkinnan alusta asti. Hän kertoi tehneensä rikoksen sairastamansa peliriippuvuuden vuoksi. Hänellä ei ollut aiempaa rikostaustaa.
Syyttäjä piti riidattomana sitä, että mies oli peliongelmainen ja hänen tekonsa oli tämän riippuvuuden seurausta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus ei kuitenkaan katsonut tätä perusteeksi alentaa miehen korvausvelvollisuutta.
– [Mies] on pelaamistaan mahdollistaakseen tehnyt tietoisen valinnan sekä päättänyt tehdä tahallisen rikoksen siten kuin teonkuvauksessa ja syyksilukemisessa on todettu. Jäljempänä ilmenevä korvausvelvollisuus on ankara, mutta käräjäoikeuden arvion perusteella ei kuitenkaan kohtuuton.