Helsingin poliisi kertoo epäillystä pahoinpitelystä Helsingin Kalasatamassa.
Poliisi sai sunnuntai-iltana ilmoituksen epäillystä pahoinpitelystä Helsingin Kalasataman metroasemalla. Poliisi epäilee miehen kohdistanen väkivaltaa seurassaan olleeseen naiseen.
Poliisi kertoo tavoittaneensa tilanteeseen sopivat henkilöt ja ottaneensa kiinni pahoinpitelystä epäillyn miehen.
Poliisin mukaan rikosnimikkeet voivat muuttua tai tarkentua esitutkinnan edetessä.
Tilanteesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille ja poliisi jatkaa tapahtumien selvittämistä.
MTV uutisten lukija lähetti kuvan Kalasataman metroaseman edustalta, jossa oli paikalla useita poliisipartioita.
Poliisi ei tiedota tapauksesta enempää.