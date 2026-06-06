Mies löi tuntematonta naista teräaseella Oulussa Knuutilankankaalla. Tapausta tutkitaan alustavasti tapon yrityksenä.
Poliisi tutkii Oulussa perjantai-iltana tapahtunutta väkivaltarikosta, jossa miehen epäillään lyöneen teräaseella tuntematonta naista. Poliisin mukaan naisen saamat vammat eivät ole hengenvaarallisia.
Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan mies oli ollut liikkeellä polkupyörällä, kun hän oli lyönyt teräaseella jalkaisin liikkeellä ollutta naista tuntematonta selkäpuolelle. Teko tapahtui Knuutilankankaalla pyörätiellä. Poliisi sai tapauksesta ilmoituksen noin kello 20.30 aikaan.
Alustavien tietojen mukaan teosta epäilty oli puhunut tilanteessa lyhyesti suomea ja hän oli käyttänyt ulkomaalaisvastaista termiä halventavassa tarkoituksessa. Tämän vuoksi poliisi selvittää viharikoksen mahdollisuutta. Puukotuksen uhri on ulkomaalaistaustainen Suomen kansalainen.
Tapausta tutkitaan alustavasti tapon yrityksenä, mutta rikosnimikkeet voivat muuttua tai täydentyä esitutkinnan edetessä.
Poliisilla ei ole tällä hetkellä tuntomerkkejä miehen käyttämästä pyörästä tai vaatetuksesta. Teosta mahdollisesti tietäviä pyydetään ilmoittamaan havaintonsa poliisin vihjenumeroon 0295 416 194.