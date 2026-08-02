Karmea törmäys tallentui poliisin vartalokameraan Yhdysvaltojen Teksasissa. Asiasta uutisoi CBS.
El Pason poliisilaitos julkaisi perjantaina dramaattisen vartalokameratallenteen tilanteesta, jossa huolimaton kuljettaja ajoi poliisin pysäyttämän auton perään.
Onnettomuus sattui paikallisella valtatiellä heinäkuun lopulla, kun moottoripyöräpoliisi oli pysäyttänyt ylinopeutta ajaneen kuljettajan.
Törmäys siirsi pysäytettyä autoa noin 150 metriä eteenpäin tien pientareella, ja kuljettajan ikkunalla seissyt poliisi vältti täpärästi voimakkaan törmäyksen.
Osapuolet saivat tilanteessa vammoja, mutta ne eivät olleet henkeä uhkaavia, kertoo CBS.