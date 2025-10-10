Kojelautakamera tallensi Espanjassa kuljettajan piittaamattoman puhelimen käytön kesken ajomatkan.
Kuljettaja syyllistyi räikeään liikenteen vaarantamiseen Madridin kaupungissa elokuun lopulla.
Video näyttää, kuinka sekä naisen katse että hänen molemmat kätensä ovat kiinni älylaitteessa, samalla kun lukuisat autot ajavat hänen ohitseen vastaantulijoiden kaistalla.
Lopulta naisen auto suistuu ojaan ja törmää voimalla tien reunassa olevaan postilaatikkoon. Kuljettaja säikähtää tilannetta ja alkaa huutaa kovaan ääneen.
Madridin poliisin mukaan noin joka neljäs autoilija on myöntänyt käyttävänsä puhelinta autoa ajaessa.
Puhelinten käytöstä johtuvien onnettomuuksien vähentämiseksi Espanjassa on käynnistetty valtakunnalliset tarkastukset kuljettajien toimien valvomiseksi liikenteessä.
Katso vaarallinen tilanne yllä olevalta videolta.