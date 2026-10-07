



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Rikostoimittajien kommentti: Poliisilla haastava tehtävä | MTV Uutiset



Poliisilla on edessään vaikea tehtävä – kansanedustajien koteihin tunkeutumisia voi olla hankala näyttää toteen 8:27 KOMMENTTI Katso videolta keskustelu: Tämä epäillyistä kansanedustajien koteihin tunkeutumisista nyt tiedetään. Julkaistu 07.10.2026 18:11 KOMMENTTI: Tiia Palmén tiia.palmen@mtv.fi KOMMENTTI: Pekka Lehtinen pekka.lehtinen@mtv.fi Kansanedustajien koteihin epäillyistä tunkeutumisista voi olla erittäin vaikea saada näyttöä, kirjoittavat MTV Uutisten rikostoimittajat Tiia Palmén ja Pekka Lehtinen. Helsingin poliisilaitos kertoi tänään, että se on käynnistänyt esitutkinnan useista tapauksista, joissa kansanedustajat ovat ilmoittaneet epäilevänsä, että heidän asuntoihinsa on tunkeuduttu luvatta. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Epäilyjen mukaan kansanedustajien kodeissa olisi käyty heidän poissa ollessaan. Asunnoista on löydetty merkkejä, kuten vetämättä jätettyjä vessoja, avonaisia ovia tai päälle jätettyjä valoja. Eduskunta on saanut yli 20 tällaista ilmoitusta eri kansanedustajilta ja näitä havaintoja on pitkältä ajalta, ainakin noin vuoden ajalta. Nyt poliisi päätti esiselvityksen jälkeen aloittaa esitutkinnan asiassa. Lue myös: Poliisi tutkii kansanedustajien asuntoihin kohdistuneita epäiltyjä tunkeutumisia Monta asiaa selvitettävänä Toistaiseksi poliisi ei kommentoi asiaa yhtään enempää. Tänään kerrottiin vain rikosnimike. Törkeään varkauteen syyllistyy ihminen, joka murtautuu asuttuun asuntoon. Törkeän varkauden yritys on rangaistavaa, kuten itse päärikoskin. Rangaistusasteikko on vähintään neljä kuukautta vankeutta ja maksimissaan neljä vuotta.

Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella kansanedustajien asunnoista ei ole viety mitään eikä niissä ole rikottu mitään. Asuntoihin on vain jätetty merkki, että siellä on käyty.

On päivänselvää, että epäillyistä asuntoihin tunkeutumisista on erittäin vaikeaa saada näyttöä.

Esitutkinnassa olisi pystyttävä määrittelemään, milloin asuntoon olisi tunkeuduttu, jotta rikos voitaisiin todistaa.

Osa kansanedustajien havainnoista voi selittyä muistivirheilläkin, koska kukapa ei joskus unohtaisi sammuttaa valoja kotoa lähtiessään?

Näytön saamiseksi kansanedustajien olisi kyettävä muistamaan mahdollisimman tarkasti sekin, milloin he ovat tehneet näitä erikoisia havaintoja kodeissaan.

Poliisi voi yrittää etsiä valvontakameroista kuvaa taloista, huoneistoista tai niiden lähistöltä. Asunnoissa tuskin on kameroita, eikä niitä ole kerrostalojen rappukäytävissäkään.

Poliisilla on nyt käytössään pakkokeinomahdollisuuksia, kuten tarkkailua tai televalvontoja, jos tutkinnassa saadaan ensiksi selville, ketä tai mitä tarkkailla tai valvoa.

Tarkat havainnot kullanarvoisia

Ensimmäisenä poliisi kuulee varmasti asianosaisia, eli kansanedustajia. Havainnot ajoista ja paikoista olisivat kullanarvoisia tutkinnan kannalta.

Varmuudella voi sanoa, että poliisilla on edessään haastava tutkinta. Jos epäillyille tunkeutumisille saadaan vahvistusta, vasta sen jälkeen on sen pohdinnan paikka, kuka tai mikä taho asunnoissa on käynyt.

On spekuloitu, voisiko epäiltyjen tunkeutumisten taustalla olla valtiollinen toimija, onko taustalla Venäjä?

Jos näin on, on entistä haastavampaa saada epäilty tai epäillyt oikeuden eteen. Näytön kasaaminen sellaiseksi, että tunkeutumisista saadaan vedenpitäviä todisteita, on erittäin vaikeaa. Maaliin asti on vielä todella pitkä matka.

Poliisi ei asian keskeneräisyyden vuoksi arvioi tällä hetkellä millään tavalla tapahtumien mahdollista taustaa, tekijöitä tai motiiveja. Edes jutun tutkinnanjohtajaa ei kerrota toimittajille, mikä on poikkeuksellista. Tällä poliisi koittaa varmasti estää sen, että media ei jatkuvasti hätyyttele virkavaltaa lisätietojen toivossa.