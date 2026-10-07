Kansanedustajien koteihin epäillyistä tunkeutumisista voi olla erittäin vaikea saada näyttöä, kirjoittavat MTV Uutisten rikostoimittajat Tiia Palmén ja Pekka Lehtinen.
Helsingin poliisilaitos kertoi tänään, että se on käynnistänyt esitutkinnan useista tapauksista, joissa kansanedustajat ovat ilmoittaneet epäilevänsä, että heidän asuntoihinsa on tunkeuduttu luvatta.
Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä.
Epäilyjen mukaan kansanedustajien kodeissa olisi käyty heidän poissa ollessaan. Asunnoista on löydetty merkkejä, kuten vetämättä jätettyjä vessoja, avonaisia ovia tai päälle jätettyjä valoja.
Eduskunta on saanut yli 20 tällaista ilmoitusta eri kansanedustajilta ja näitä havaintoja on pitkältä ajalta, ainakin noin vuoden ajalta.
Nyt poliisi päätti esiselvityksen jälkeen aloittaa esitutkinnan asiassa.
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Monta asiaa selvitettävänä
Toistaiseksi poliisi ei kommentoi asiaa yhtään enempää. Tänään kerrottiin vain rikosnimike.
Törkeään varkauteen syyllistyy ihminen, joka murtautuu asuttuun asuntoon. Törkeän varkauden yritys on rangaistavaa, kuten itse päärikoskin. Rangaistusasteikko on vähintään neljä kuukautta vankeutta ja maksimissaan neljä vuotta.