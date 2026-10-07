Lontoon kadut täyttyivät huudoista, sillä mielenosoitus järjestettiin vastustajien mukaan vääränä päivänä. Katso videot tapahtumista yltä.
Pieni ryhmä palestiinalaismielisiä mielenosoittajia kohtasi keskiviikkona Lontoossa kiivasta vastustusta.
Opiskelija-aktivistit nimittäin päättivät järjestää mielenosoituksen Hamasin ja muiden palestiinalaisryhmien Israeliin tekemän yllätyshyökkäyksen vuosipäivänä. Vuoden 2023 hyökkäyksessä kuoli yli 1 100 israelilaista, joista suurin osa oli siviilejä.
– 364 päivää vuodessa he voivat osoittaa mieltään, mutta miksi tänä päivänä, vastamielenosoittaja kysyy uutistoimisto Reutersin julkaisemalla videolla.
Osapuolten välillä Lontoossa syntyi kiivasta sanaharkkaa, ja poliisi otti kiinni ainakin yhden mielenosoittajan molemmilta puolilta, uutistoimisto kertoo.
Kyseessä on ensimmäinen vuosipäivä 10. lokakuuta 2025 solmitun tulitaukosopimuksen jälkeen.
Gazassa 1 400 ihmistä on saanut surmansa sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen välittämä tulitauko lopetti laajamittaiset taistelut, Reuters avaa.