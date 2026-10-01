Yksityiskohta vessassa herätti kansanedustajan epäilyt, kertoo Ilta-Sanomat.

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho vahvisti tänään, että joidenkin kansanedustajien koteihin on epäillysti tunkeuduttu.

Ilta-Sanomat on tavoittanut yhden näistä kansanedustajista. IS:n mukaan tämä alkoi epäillä jotakin tapahtuneen kotonaan vetämättömän vessanpöntön takia.

Eduskunnan puhemiehistön tietoon epäilyjä tuli viime viikolla. Halla-ahon mukaan kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu.

Halla-aho kertoo, ettei motiivista tai tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa.