Reuters ei löytänyt myöskään todisteita siitä, että toinenkin ihminen Siperiassa olisi kuollut tautiin. Sosiaalisessa mediassa jotkut vaikuttajat sen sijaan esittivät tällaisia väitteitä ilman todisteita.

Jacob Friis on erotettava ennen EM-karsintoja – "Pelaaminen ei ole kehittynyt pätkääkään"

Virasto kertoo toimittaneensa uusimmat tietonsa WHO:lle ja lopettelevansa tapauksen takia noudatettuja varotoimenpiteitä. Karanteeni on jo purettu suurimmalta osalta siihen joutuneista.

Virasto ei ole edelleenkään täsmentänyt, mikä aiheutti laboratoriotyöntekijän tappaneen keuhkokuumeen tai kuinka hän sairastui.