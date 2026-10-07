Venäjä kiistää epidemiariskin kuolleen laboratoriotyöntekijän tapauksessa. Toisesta mahdollisesta tapauksesta uutisoitiin tänään.
Maailman terveysjärjestö WHO pyysi keskiviikkona Venäjän viranomaisilta tietoja tiedotusvälineiden raportoimasta toisesta laboratoriotyöntekijästä, jolla on tuntematon keuhkokuume.
Samalla WHO pyysi lisätietoja vakavan keuhkokuumeen syyn ja kansanterveystoimenpiteisiin johtaneen taudinaiheuttajan selvittämiseksi.
Reuters ei löytänyt omassa selvityksessään mainintoja toisesta mahdollisesta ruttotapauksesta venäläismedioissa, joista länsimedioihin päätyneen tiedon on väitetty olevan peräisin.
Reuters ei löytänyt myöskään todisteita siitä, että toinenkin ihminen Siperiassa olisi kuollut tautiin. Sosiaalisessa mediassa jotkut vaikuttajat sen sijaan esittivät tällaisia väitteitä ilman todisteita.
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Venäjän terveysvirasto: Ei epidemiariskiä
Venäjän terveysviranomaiset ilmoittivat tiistaina, ettei yhtään ruttoa ole havaittu niiden henkilöiden joukossa, jotka olivat olleet yhteydessä viime viikolla kuolleeseen Siperian tarttuvien tautien laitoksen laboratoriotyöntekijään.