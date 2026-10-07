Muutosneuvotteluilla ei tavoitella henkilöstövähennyksiä.
MTV aloittaa uutistoimitusta koskevat muutosneuvottelut. Niiden tavoitteena on uudistaa toimituksen organisaatiota ja toimintamallia vastaamaan nykyistä paremmin mediankulutuksen muutoksiin.
Muutosneuvottelut alkavat 20. lokakuuta ja arvioitu kesto on seitsemän päivää. Mahdollisesti lakkaavia positioita on yhdeksän, ja vastaavasti uusia voi syntyä yksitoista.
Muutosneuvotteluilla ei tavoitella henkilöstövähennyksiä.
– Haluamme päivittää organisaation niin, että pystymme paremmin vastaamaan päivittäiseen uutiskilpaan ja lisäämään uutis- ja ajankohtaissisältöjen kulutusta MTV Katsomossa. Samalla haluamme tavoittaa nuorempaa yleisöä entistäkin paremmin, sanoo MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen.