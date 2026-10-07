Lupa- ja valvontavirasto tiedotti tiistaina kehottavansa teknologiayhtiö Googlea keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt Muhoksella ja Kajaanissa.

Yhtiö oli alkanut muokata ympäristöä paikkakunnilla ennen kuin hankkeiden ympäristövaikutusten arviomenettely oli saatu päätökseen.

Metsää oli ehditty kaataa satoja hehtaareja, maata oli muokattu sekä teitä ja varastoalueita rakennettu. LVV:n mukaan kyseiset toimenpiteet muuttavat ympäristöä ja aiheuttavat vaikutuksia, joiden tunnistaminen ja arviointi kuuluu YVA-menettelyn (ympäristövaikutusten arviointi) keskeisiin tavoitteisiin.

Google kertoi pian LVV:n kehotuksen jälkeen noudattavansa viranomaisen ohjeita. Lyhyessä tiedotteessa yhtiö ilmoitti toimineensa vilpittömässä mielessä metsälain pohjalta. Yhtiö aikoo myös istuttaa uutta metsää 130 hehtaarin kokoiselle alueelle Muhoksella.

Kajaanin kaupunginjohtaja Terho Savolainen arvioi MTV Uutisille, että tapauksesta voi koitua Googlelle mainehaittaa. Yhtiöllä oli hänen mukaansa hankkeessa hieman liikaa kiirettä.

– Tämä oli siinä mielessä ikävä yllätys, että meidän käsityksemme mukaan he hoitavat kaiken hyvin asiallisesti ja perusteellisesti. Jonkinlainen pieni lipsahdus on käynyt, mutta kaikki muut asiat ja kaupungin suuntaan kaikki on hoidettu erittäin hyvin. Eiköhän tästäkin päästä eteenpäin, hän toteaa.

Keskeytyksen myötä hanke voi hieman viivästyä. Työt voisivat jatkua muutaman kuukauden kuluttua.

Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno sanoo, että tilanne harmittaa, koska datakeskushankkeella on ollut suuria työllisyysvaikutuksia. Hinno sanoo ymmärtävänsä LVV:n kannan töiden keskeyttämisestä. Samalla hän uskoo Googlen toimineen asiassa vilpittömästi.

– Perustelen sillä, että Google on kertonut Kalevassa ja paikallislehti Tervareitissä avoimesti puunkaadosta ja miten he aikovat jakaa puunmyynnistä saatavat tulot täysimääräisesti muhoslaisille yhdistyksille. Eivät he varmaan olisi tällaista ulostuloa tehneet, jos olisivat tienneet toimineensa väärin tai laittomasti.