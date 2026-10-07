Maajussi-Perttu joutuu tiukkaan tilanteeseen, kun hänen täytyy luopua yhdestä puolisoehdokkaastaan.
Maajussille morsian -ohjelmassa eletään farmiviikon alkua. Viime jaksossa maajussi-Perttu sai Vappu Pimiän puhelussa yllättävän uutisen heti ensimmäisen treffipäivän päätteeksi.
– Perttu, sinähän tiedät, että tähän kuuluu pienet yllätykset. Sinä joudut nyt aika tiukkaan paikkaan. Joudut luopumaan yhdestä heistä jo huomenna. Eli pääset vain kahden kanssa kahdenkeskisille treffeille, Pimiä sanoi.
Lue lisää: Maajussi-Perttu saa Vappu Pimiältä yllätyspuhelun – joutuu passittamaan yhden naisista kotiin
Katsomo+:sta löytyvästä kahdeksannessa jaksossa Perttu joutuu kertomaan ikävät uutiset myös hänen farmillaan oleville Riikalle, Lauralle ja Ronjalle.
– Tuli pieni sellainen käänne tähän, että jatkan kahden kanssa. Tänään illalla joku teistä lähtee kotiin. Sellainen ikävä käänne, Perttu ilmoittaa.
– Kyllähän se Pertun pommi tuli aika sokkina, 30-vuotias Riikka sanoo.
Farmiviikon toisen päivän päätteeksi Perttu joutuu päättämään, kenet hän passittaa kotiin.