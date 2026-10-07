SM-liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen irtisanoutui tehtävästään keskiviikkona. Markkasen lähtö tapahtui viime viikolla sattuneen ottelusiirtojupakan jälkiaalloissa. Liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen kommentoi kuohuttavaa kiekkouutista MTV Urheilun haastattelussa.
Liiga tiedotti Markkasen lähdöstä aiemmin päivällä. Kolme kautta urheilujohtajana toiminut entinen huippuvahti oli joutunut viime päivinä rajun kritiikin kohteeksi, kun liiga joutui tekemään ottelusiirtoja lyhyellä varoitusajalla CHL:n aikatauluista johtuen. Markkanen otti virheestä syyt niskoilleen.
Keskiviikkona Markkanen myönsi Ilta-Sanomille jättäneensä pestinsä osittain rajun kritiikkivyöryn myötä.
MTV Urheilun haastatteleman Liigan toimitusjohtajan Mikko Pulkkisen mukaan Markkanen otti tapahtuneen erheen raskaasti.
Mikko Pulkkinen, onko asia siis niin, että Markkanen menetti seurojen luottamuksen tämän virheen myötä?
– Hyvin pikaisella siirrolla tehdyt otteluohjelmamuutokset toki aiheuttivat merkittävää kritiikkiä ja harmia, niin järjestäville seuroille kuin suurelle yleisölle ja kumppaneille. Pikaisesti suoritettu ottelusiirto on aina hankala.
Eli menikö seuroilta luottamus urheilujohtajaan?
– En lähde kommentoimaan, menikö luottamus vai ei, mutta olihan se merkittävä ratkaisu, että jouduimme näin pikaisesti siirtämään otteluita, vaikka teimme kaikkemme, että olisimme voineet tehdä muita ratkaisuja.
Markkanen puhuu Liigan tiedotteessa seuraajalleen jäävästä "puhtaasta pöydästä". Käynnissä on kuitenkin superkausi suurin panoksin, ja sarjauudistuskin on kesken. Näetkö tässä ristiriitaa?