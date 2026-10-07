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Liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen kommentoi Jussi Markkasen lähtöä | MTV Uutiset



Urheilu Liiga Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko SM-liigan urheilujohtaja häipyi – iso pomo viime päivien sekoilusta: "Merkittävää kritiikkiä ja harmia" 5:47 Liigan urheilupomo häipyi – toimitusjohtaja: "Hän on kantanut vastuunsa" Julkaistu 42 minuuttia sitten Jere Hultin SM-liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen irtisanoutui tehtävästään keskiviikkona. Markkasen lähtö tapahtui viime viikolla sattuneen ottelusiirtojupakan jälkiaalloissa. Liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen kommentoi kuohuttavaa kiekkouutista MTV Urheilun haastattelussa. Liiga tiedotti Markkasen lähdöstä aiemmin päivällä. Kolme kautta urheilujohtajana toiminut entinen huippuvahti oli joutunut viime päivinä rajun kritiikin kohteeksi, kun liiga joutui tekemään ottelusiirtoja lyhyellä varoitusajalla CHL:n aikatauluista johtuen. Markkanen otti virheestä syyt niskoilleen. Keskiviikkona Markkanen myönsi Ilta-Sanomille jättäneensä pestinsä osittain rajun kritiikkivyöryn myötä. MTV Urheilun haastatteleman Liigan toimitusjohtajan Mikko Pulkkisen mukaan Markkanen otti tapahtuneen erheen raskaasti. Mikko Pulkkinen, onko asia siis niin, että Markkanen menetti seurojen luottamuksen tämän virheen myötä? – Hyvin pikaisella siirrolla tehdyt otteluohjelmamuutokset toki aiheuttivat merkittävää kritiikkiä ja harmia, niin järjestäville seuroille kuin suurelle yleisölle ja kumppaneille. Pikaisesti suoritettu ottelusiirto on aina hankala. Eli menikö seuroilta luottamus urheilujohtajaan? – En lähde kommentoimaan, menikö luottamus vai ei, mutta olihan se merkittävä ratkaisu, että jouduimme näin pikaisesti siirtämään otteluita, vaikka teimme kaikkemme, että olisimme voineet tehdä muita ratkaisuja. Markkanen puhuu Liigan tiedotteessa seuraajalleen jäävästä "puhtaasta pöydästä". Käynnissä on kuitenkin superkausi suurin panoksin, ja sarjauudistuskin on kesken. Näetkö tässä ristiriitaa?

– Meillä on hyvät lähtökohdat, sillä Jussi on ensimmäisenä urheilujohtajana luonut kolmen vuoden aikana raamit ja määritellyt, mitä tehtäviin kuuluu. Toki, olemme keskellä sarjakautta, se on lähtenyt kuitenkin hyvin käyntiin. Ensi kautta varten on kuitenkin paljon työtä tehtävänä, kun sarjamalli muuttuu merkittävästi. Työmäärää riittää, mutta raamit on olemassa.

Haastattelu jatkuu kuvan jälkeen.

Tomi Natri /All Over Press

Asiat ovat tapahtuneet nopeasti aivan muutamassa päivässä. Ei Markkasen lähdön ajankohtaa voi kuitenkaan hyvällä tahdollakaan optimaalisena pitää?

– Muutos on aina muutos. Ne ajoittuvat niihin kohtiin kuin ajoittuvat. Palaisin vielä siihen, että sarja on kuitenkin käynnistynyt, ja meillä on kaikki muut tehtävät urheilujohtajaa lukuun ottamatta täytetty. Valmistelut ovat jo pitkällä ensi kautta kohti, ja olen ollut itse niissä tiiviisti mukana. Nyt täytyy muutama kuukausi tässä selvitä oman työn ohella myös urheilujohtajan tehtävistä, kunnes saamme uuden henkilön valittua.

Mitä henkilökohtaisesti ajattelet Markkasen irtisanoutumisratkaisusta?

– Hän suoraselkäisesti kantoi vastuunsa ja myönsi, että virhe on tapahtunut. Me olemme Liigan toimistolla pieni organisaatio ja tiivis yhteisö. Toimitusjohtaja tekee varmasti eniten yhdessä töitä urheilujohtajan kanssa. Olen todella harmissani tästä, että näin tapahtui.

Hoidat urheilujohtajan virkaa vuoden lopun tuntumille. Miten uskot, että osaamisesi ja toisaalta aikasi riittävät?

– Minulla on onneksi hyvä tiimi. Toimistolla on hyviä osaajia. Aleksi Rantala on juuri ottanut tuomaritoiminnan haltuunsa. Olemme parhaillaan jakamassa tehtäviä, minä toki kannan toimitusjohtajana vastuun koko toiminnasta, nyt myös urheilutehtävistä.

– Meillä on hyvä osaaminen seurojen urheilujohtajissa. On tärkeää toimia heidän kanssaan tiiviissä yhteistyössä.

– Käynnistämme uuden avoimen urheilujohtajan haun jo tällä viikolla. Uskoisin, että vuodenvaihteessa meillä on päätöksiä. Menemme nyt poikkeusjärjestelyllä, kunnes uusi henkilö voi aloittaa.