Katoaako karkkipussin sisältö kuin huomaamatta? Ravitsemusterapeutilla on yksinkertainen vinkki herkutteluun.

Makeanhimo yllättää monet etenkin iltapäivällä tai illalla. Jos mieli tekee karkkia, ravitsemusterapeutti Hanna Partanen neuvoo kiinnittämään huomiota siihen, millaisia karkkeja kaupasta valitsee.

Partasen mukaan esimerkiksi irtokarkkeja voi tulla syötyä helposti paljon, sillä pussissa on tyypillisesti useita erilaisia makuja ja rakenteita.

– Jos otamme irtokarkkia, siellä on vähän suklaa- ja toffeejuttuja, kirpeää hedelmää, salmiakkia...monta eri rakennetta, monta eri makua, niin meidän suu ei tule niin helposti makukylläiseksi, Partanen kertoi keskiviikkona Huomenta Suomessa.

"Ostakaa vain yhtä laatua"

Koska irtokarkkeja popsiessa makukylläisyys ei iske niin nopeasti, karkkia tulee helposti syötyä paljon enemmän.

Ratkaisu ongelmaan olisikin Partasen mukaan yksinkertainen:

– Vinkkini on, että ostakaa vain yhtä laatua.

Esimerkiksi voimakkaan makuisia kovia karkkeja ei välttämättä tule syötyä yhtä paljon kerralla. Partanen nostaa esimerkiksi turkinpippurit, joista pieni kourallinen saattaa jo riittää makeanhimoon.

Katso yllä olevalta videolta, mistä makeanhimo johtuu, ja millaisia vaihtoehtoja Hanna Partanen suosittelee makeannälkään.