Tunteet kävivät kuumina eduskunnassa keskiviikkona, kun keskusteltiin EU:n tulevasta budjetista.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) antoi pääministerin ilmoituksen eduskunnalle neuvotteluista EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2028–2034.

Keskusta haukkui hallitusta siitä, että se olisi leikkaamassa maataloustuesta.

– Kaikista erikoisin tapaus oli tämä Financial Timesin uutisoima kirje, jonka Suomikin allekirjoitti. Kirjeessä ollaan valmiita hyväksymään leikkaukset maataloudelle, koska puhutaan näistä pääluokista, sanoi Jouni Ovaska (kesk.).

– En tiedä kumpi on pahempaa, se että pääministeri ei ymmärtänyt mitä allekirjoitti, vaan se että hän ymmärsi ja silti allekirjoitti tämän kirjeen. Voitteko vielä avata eduskunnalle, että ajaako Suomen hallitus nyt näitä maatalouteen kovia leikkauksia, vai puhutteko te siitä pääluokasta, joka tarkoittaa sitten leikkauksia laajemmalle koko sektorille, kysyi Ovaska.

Ovaskan puoluetoveri, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen jatkoi hiillostamista.

– Ainakin Euroopassa on tulkittu sillä tavalla, että Suomi haluaa reippaasti leikata EU-budjettia. Ennen kaikkea suurimpia osia EU budjetista, eli maataloutta ja rakennerahoja. Kertokaa nyt pääministeri, mikä tämä myllykirjeen merkitys oikein on, tivasi Kurvinen.

Pinna paloi

Näistä kommenteista Orpolta paloi lopullisesti pinna, koska hän koki, että keskusta ymmärtää asioita tahallaan väärin.

– Me haemme leikkausta komission esitykseen, joka on 600 miljardia korkeampi kuin nykyinen, emme leikkausta nykyiseen tasoon – mikä tässä on vaikea ymmärtää?

Me olemme valmiita lisäämään rahoitusta, jotta me voimme saada rahaa uusiin prioriteetteihin, joita täällä on yhdessä nostettu esille, Orpo sanoi.

– Siis oletteko te valmiit maksamaan miljardi euroa vuodessa enemmän? Oletteko oikeasti? Eihän tässä ole järjen häivää! Ja se, jos Helsingin Sanomissa jotain lukee, niin hyvä keskusta, ei se ole välttämättä totta, vastasi Orpo.

EU:n rahoituskehyksestä käytävistä neuvotteluista syntyi Suomessa viime viikolla pienimuotoinen kohu, kun Financial Times kirjoitti, että tiukkaa budjettipolitiikkaa ajava kuuden maan ryhmä, johon myös Suomi kuuluu, ajaisi leikkauksia EU:n maataloustukiin.

Financial Times -lehden mukaan Suomi ja viisi muuta EU:n jäsenmaata olisivat uhanneet jättää hyväksymättä unionin tulevan monivuotisen budjetin, jos ne eivät saa vaatimuksiaan menoleikkauksista läpi. Lehden mukaan Suomi, Saksa, Ruotsi, Hollanti, Tanska ja Itävalta vaatisivat isoja leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin.

Orpo kiisti FT:n tiedot.