Kemian Nobel menee tänä vuonna ranskalais- ja japanilaistutkijoille.
Kemian tämän vuoden Nobel-palkinnon saavat ranskalainen Henri Kagan ja japanilainen Kenso Soai, kertoo Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia.
Palkinto myönnetään ”kemian epäsymmetrisen mysteerin” ratkaisemisesta.
Tietyt molekyylit, kuten aminohapot, esiintyvät kahdessa muodossa, jotka ovat toistensa peilikuvia. Se, miten tällainen kemiallinen epäsymmetria voi syntyä, oli pitkään mysteeri, kunnes Kagan ja Soai keksivät ratkaisun.
Kemian Nobel-palkinto luovutetaan palkituille Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua eli reilut miljoona euroa.