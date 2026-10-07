Rokotteen yhteensopivuus maapalloa kiertävien kausi-influenssavirusten kanssa ei ole koskaan varmaa. HUSin asiantuntija kertoo, mihin tänä vuonna on varauduttu ja miten hyvin ennakoinnit ovat aiemmin onnistuneet.

Influenssa- ja koronakauden odotetaan käynnistyvän lähikuukausina, ja rokotuksia annetaan jo eri puolilla Suomea.

Infektiosairauksien erikoislääkäri, dosentti Eeva Ruotsalainen HUSista kertoo, että nyt on juuri oikea aika ottaa rokotteet syksyn ja talven tauteja vastaan.

Influenssarokotteen saavat Suomessa maksutta ainakin yli 65-vuotiaat, alle 7-vuotiaat, raskaana olevat sekä ne, joilla on vakavalle influenssalle altistava sairaus tai lääkitys.

Koronarokotetta tarjotaan maksuttomana muun muassa yli 75-vuotiaille, kaikenikäisille voimakkaasti immuunipuutteisille ja heille, joilla on vähintään kaksi perussairautta.

Viime vuonna teho oli kohtalainen

Influenssarokotteen sisältö päätetään ennakkoon, koska rokotteen valmistaminen vie aikaa.

Influenssavirukset muuntuvat kuitenkin jatkuvasti. Siksi rokote ei aina vastaa täydellisesti todellisuudessa kiertäviä virusmuotoja.

Viime influenssakaudella Suomessa kiersi muuntunut A-influenssan H3N2-virus. Epidemia alkoi tavallista aikaisemmin ja kesti pitkään.

Rokotteen suojateho oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan silti kohtalainen.

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