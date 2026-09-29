Poliisi pitää mahdollisena, että onnellisesti päättyneeseen espoolaispoikien karkuretkeen liittyi niin sanottu urbaani löytöretkeily.

Espoossa viisi yötä kadoksissa olleiden 13-vuotiaiden poikien tapaukseen saattoi liittyä niin sanottu urbaani löytöretkeily, arvioi rikoskomisario Hannu Väänänen Espoon poliisista.

– Kun lapset ovat olleet suunnilleen neljä päivää ulkosalla, niin jossain heidän on täytynyt viettää aikaa suojassa sateelta ja kylmältä. Yksi mahdollisuus ovat alueella olevat käytöstä poistetut rakennukset, esimerkiksi vanhat koulut, Väänänen kertoo tänään MTV Uutisille.

Väänäsen arvio ei perustu poikien tai heidän läheistensä kanssa käytyihin keskusteluihin.

– Kokemukseni mukaan lapset viettävät aikaa autiotaloissa. Niissä pystyy yönkin viettämään, vaikka vaarallista se on, eikä millään tavalla suositeltavaa.

– Sellaisesta ei ole mitään viitteitä, että pojat olisivat olleet jossakin puun alla tai telttailemassa, hän kertoo.

Poliisi ei tarkastanut autiotaloja etsiessään poikia.

– Jos tilanne olisi jatkunut pidempään, jossakin vaiheessa olisi voitu mennä tarkistamaan. Mutta niitä on niin paljon, että haastavaa se olisi, Väänänen sanoo.

Mitä on urbex?

Urbaanilla löytöretkeilyllä tarkoitetaan tiivistetysti hylättyjen rakennusten etsimistä, tutkimista ja valokuvaamista. Kuvamateriaalia julkaistaan sosiaalisessa mediassa.

Harrastuksesta puhutaan myös nimityksillä urbaani tutkimusmatkailu, urban exploring, UE tai urbex.

Urbex-harrastajat itse tekivät viime vuonna Helsingin Sanomien jutussa selvän pesäeron ilkivaltaan, jota useammassa suomalaiskaupungissa oli nähty nuorten jäljiltä. Nuoret olivat innostuneet kuvaamaan hylätyissä rakennuksissa videoita sosiaaliseen mediaan ja työllistäneet samalla poliisia ja vartiointiliikkeitä murroilla, ilkivallalla ja häiritsevällä käytöksellä.

– Aito urbaani löytöretkeilijä ei riko, varasta tai sotke löytämiään paikkoja, Urbanex Ninja -sivustolla kirjoitetaan.

Urbex-harrastajien mukaan he menevät sisään vain avoimista ovista eivätkä kanna mukanaan työkaluja tai aseita tai ota mukaansa mitään kohteista. Harrastajat pyrkivät myös suojelemaan löytämiään paikkoja ilkivallalta pitämällä rakennusten sijaintitiedot itsellään.

Poliisilta tiukka ei autiotaloissa seikkailulle

Väänänen ei suosittele ketään seikkailemaan autiotaloissa.

– Ne ovat jonkun omaisuutta, eikä niihin saa mennä ilman lupaa. Lisäksi niissä rikotaan paikkoja, käydään anastamassa metalliromua ja irrotellaan putkia, jolloin niistä tulee vaarallisiakin.

– Käytöstä poistetuissa kiinteistöissä voi olla myös päihteiden väärinkäyttäjiä tai kulkijoita, joilla ei ole muuta paikkaa. Kun ihmisellä on tarve saada suojaa, sitä haetaan myös tällaisista paikoista, Väänänen sanoo.

Toisinaan poliisille tulee ilmoituksia epämääräisestä toiminnasta autiotaloilla.

– Siitähän aiheutuu meteliä, kun viedään huonekaluja, koneita, laitteita, metallia tai mitä tahansa.

– Autiotaloihin ei missään nimessä saisi mennä. Ne ovat vaarallisia, vaikka jännittäviä paikkoja ovatkin, Väänänen päättää.