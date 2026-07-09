Iranin ylimmän johtajan ruumisarkkua kuljetettiin suomalaisille varsin tutun näköisessä kuorma-autossa.
Uutistoimisto Reuters julkaisi varhain torstaiaamuna hämmentävän videon Iranin ylimmän johtajan ajatollah Ali Khamenein ruumissaattueesta.
Khamenein ruumista nimittäin kuljetetaan Keskon oransseilla tarroilla varustetussa kuorma-autossa. Tuhannet iranilaiset seuraavat suomalaisille varsin tutun näköistä rekkaa.
Khamenei sai surmansa Yhdysvaltain ja Israelin yhteisessä ilmaiskussa helmikuussa.
Videolla näkyy, kuinka yleensä K-Marketin elintarvikkeita kuljettavan kylmärekan takaovet aukeavat ja sieltä tulevan höyryn seasta paljastuu Khamenein ruumisarkku.
Khamenei haudataan tänään torstaina Mashadin kaupungissa Iranissa. Ylimmän johtajan ruumista on kuitenkin perinteitä kunnioittaen kierrätetty tällä viikolla useissa eri kaupungeissa.
Keskon viestintä kertoo MTV Uutisille selvittävänsä asiaa logistiikkaosastonsa kanssa, miten kylmäkontti on päätynyt tällaiseen käyttöön.