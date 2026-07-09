Marjoja vedetään myynnistä maku- ja hajuhaitan vuoksi.

Pakkasmarja Oy tiedottaa marjojen takaisinvedosta. Erä yrityksen tuoreita mansikoita, vadelmia ja karhunvadelmia vedetään varotoimenpiteenä myynnistä maku- ja hajuhaitan vuoksi. Ne johtuvat mahdollisesti virheellisestä kuljetuksesta tai säilytyksestä

Takaisinveto koskee marjoja, joita on myyty HOK-Elannon alueen Prismoissa lauantaina 4.7.2026. Muualta ostettuja tuotteita voi Pakkasmarjan mukaan nauttia normaalisti.

Takaisinvedettävät tuotteet: Mansikka 1,5 kg, erät: 310111_184, 310224_184, 310111_184, 310224_183

Mansikka 3 kg, erät: 310004_183, 310067_183, 310255_184, 310037_183, 310039_184, 310224_184, 310266_184

Mansikka 4 kg, erät: 310004_184

Mansikka 500 g, erät: 310006_184, 310173_184, 310266_184, 310111_184, 310266_183

Mansikka 250 g, erät: 310266_183

Vadelma 175 g, erät: 310266_184

Karhunvadelma 125 g, erät: 310266_182

Pakkasmarja Oy selvittää parhaillaan laatuvirheen syytä. Tuotteet vedetään varotoimenpiteenä takaisin kaupoista ja kuluttajilta.

– Emme suosittele kuluttajia nauttimaan takaisinvedettäviä tuotteita, Pakkasmarjalta neuvotaan.

Kuluttajia pyydetään säästämään tuote ja ottamaan yhteyttä Pakkasmarja Oy:n kuluttajapalveluun korvauspyyntöä varten.