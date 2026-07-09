Poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi koskien Kontulan ostoskeskuksen tulipaloa.
Kontulan ostoskeskuksen tiloissa syttyi tulipalo aamuyöllä maanantaina 6. huhtikuuta.
Tulipalossa kuoli yksi ihminen, joka oli 1960-luvulla syntynyt, ostoskeskuksessa työskennellyt mies.
Poliisi on tutkinut tapausta palonsyyn tutkintana sekä kuolemansyyn selvittämisenä.
Tulipalo syttyi ostoskeskuksessa toimivien liikekiinteistöjen lastauslaiturin alueella olevassa takatilassa.
– Poliisin tutkinnassa on selvinnyt, että palo sai alkunsa takatilassa olleen sähkölaitteen teknisen vian seurauksena. Asiassa ei epäillä ihmisen tahallista toimintaa tai huolimatonta tulenkäsittelyä, kertoo palonsyyn tutkinnan tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm.
Tulipalossa kuollut henkilö oli ostoskeskuksen tiloissa omalla ajallaan luvallisesti, eikä hänellä ollut osallisuutta tulipaloon.