Näyttelijä Eero Ritala on saanut toisen lapsen.
Näyttelijä Eero Ritala, 43, on saanut perheenlisäystä. Ritala jakoi Instagram-tilinsä Tarinat-osiossa otoksen, jossa pitää lasta sylissään.
– Toinen on jo kolmiviikkoinen, hän kirjoittaa sydän emojin kera.
Tarinat ovat katsottavissa 24 tuntia.
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Ritala on pitänyt henkilökohtaisen elämänsä yksityisenä. Vuonna 2023 hän paljasti Helsingin Sanomien haastattelussa saaneensa esikoistyttärensä.
– Isäksi tuleminen on parasta, mitä tiedän. Aina sanotaan, että lapsen myötä kaikki muuttuu, muttei sitä tajua, ennen kuin se tyyppi ilmestyy maailmaan, Ritala kertoi lehdelle.