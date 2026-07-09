MM-kisoissa räjähdysherkkä ottelu – erityistoimet käyttöön

Ranskassa ja erityisesti sen pääkaupungissa Pariisissa valmistaudutaan mahdollisiin levottomuuksiin erityistoimin jalkapallon MM-puolivälierän alla.

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Tänä keväänä pariisilaisen PSG:n ja lontoolaisen Arsenalin välillä pelatun Mestarien liigan finaalin (PSG voitti rangaistuspotkukilpailussa) jälkeen tilanne äityi vielä pahemmaksi Ranskassa. The Athletic uutisoi lähes 900 pidätyksestä ja sadoista loukkaantuneista ihmisistä.