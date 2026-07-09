Ranskassa ja erityisesti sen pääkaupungissa Pariisissa valmistaudutaan mahdollisiin levottomuuksiin erityistoimin jalkapallon MM-puolivälierän alla.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Tänään MM-puolivälierässä kohtaavilla Ranskalla ja Marokolla on tuoretta yhteistä historiaa jalkapallon suurimmasta arvoturnauksesta. Vajaat neljä vuotta sitten Ranska kaatoi Marokon MM-välierässä Qatarissa.