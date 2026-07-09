Nordenskiöldinkadulla sijaitseva kerrostalo koki vahinkoa, kun mies rikkoi porrasritilällä kerrostalon alaoven.
Hätäkeskukseen tuli 9. heinäkuuta aamukahdeksan jälkeen tehtävä, jossa mies oli rikkonut porrasritilällä kerrostalon alaoven Nordenskiöldinkadulla, Helsingissä.
Poliisi tavoitti miehen talon kolmannesta kerroksesta.
Mies yritti poliisin havaittuaan pudottautua alas mattoparvekkeelta.
Poliisipartio sai kuitenkin napattua miehen käsistä kiinni ja vedettyä hänet takaisin parvekkeelle.
Miestä epäillään vahingonteosta.