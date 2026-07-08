Pikajuoksija Riku Illukka pinkoi ennätyksensä sadalla metrillä Joensuun gp-kisoissa.
Illukka juoksi ajan 10,21, jolla irtosi kakkossija. Illukka napsaisi viime viikolla juoksemastaan ajasta sekunnin sadasosan pois.
Kilpailun voitti Jamaikan Javari Thomas ajalla 10,21.
Myös Ruotsista Suomeen siirtynyt Nora Lindahl painoi naisten satasella hirmuista vauhtia, ja voittoaika 11,15 on Lindahlin oma ennätys. Aika jää vain kaksi sekunnin sadasosaa Suomen ennätyksestä, jonka Helinä Marjamaa juoksi vuonna 1983.