Jalankulkija kuoli Kuusankoskella törmäyksessä saamiinsa vammoihin.

Poliisi pyytää yleisöltä havaintoja lauantaina aamuyöllä Kuusankoskella Kouvolassa tapahtuneesta törmäyksestä. Pakettiauto törmäsi jalankulkijaan, ja jalankulkija kuoli saamiinsa vammoihin.

Törmäyksen jälkeen pakettiauto poistui onnettomuuspaikalta. Poliisi tavoitti ajoneuvon ja sen kuljettajaksi epäillyn henkilön muutaman minuutin kuluttua. Kuljettajaksi epäillyn henkilön epäillään olleen ajon aikana vahvasti päihtynyt. Hänet on pidätetty.

Esitutkinnan perusteella valkoisen pakettiauton epäillään liikkuneen Kyminkatua pitkin kohti Kuusaantietä ja törmänneen suojatiellä Kyminkatua ylittäneeseen jalankulkijaan.

Käynnissä olevassa esitutkinnassa rikosnimikkeinä ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, törkeä rattijuopumus, törkeä kuolemantuottamus sekä liikennepako tieliikenteessä.

Poliisi pyytää havaintoja liikenneonnettomuudesta sekä (yllä olevassa) kuvassa olevasta ajoneuvosta ja sen liikkeistä perjantain 26.6. ja lauantain 27.6.2026 väliseltä ajalta. Havainnot pyydetään ilmoittamaan Kaakkois-Suomen poliisilaitokselle sähköpostitse osoitteeseen: vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 050 4479 574.

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