Poliisi toivoo apua Vaasassa tapahtuneen liikenneonnettomuuden selvittämiseksi.
Poliisi pyytää havaintoja viime viikolla Vaasassa tapahtuneesta tilanteesta, jossa henkilöautoa väistämään joutunut pyöräilijä kaatui ja loukkaantui lievästi.
Tapahtuma sattui Gerbyn Rantatien ja Västervikintien risteyksessä keskiviikkona 1. heinäkuuta noin kello 9.
Pyöräilijä oli ylittämässä ajorataa pyörätien jatketta pitkin vihreän liikennevalon palaessa, kun oikealle kääntyvä henkilöauto tuli eteen. Törmäyksen välttämiseksi pyöräilijä joutui jarruttamaan voimakkaasti, minkä seurauksena hän kaatui.
Pyörään oli kytketty pyörävaunu, jossa matkusti lapsi. Lapsi ei loukkaantunut tilanteessa.
Auton kuljettaja, vanhempi mies, poistui paikalta tilannetta selvittämättä. Ajoneuvon tuntomerkiksi on ilmoitettu harmaa Honda.
Poliisi pyytää tapahtumaan liittyviä havaintoja sekä tietoja sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 415 501.