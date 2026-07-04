Mopon kuljettaja ja kyydissä ollut pakenivat paikalta.
Poliisi etsii kahta nuorta, jotka loukkaantuivat perjantai-iltana kello 22.20 aikaan Kajaanin Sirkunpolulla.
Mopo oli tullut kevyen liikenteen väylää pitkin suojatien kohdalla kovalla nopeudella henkilöauton kylkeen. Kyseisellä kevyen liikenteen väylällä mopolla ajo on kielletty.
Mopoa kuljetti poika ja hänen kyydissään oli tyttö. Tytöllä ei ollut kypärää.
Nuoret paiskautuivat mopoineen henkilöautoa vasten, jolloin auton kylki meni lommoille ja naarmuuntui.
Autoa kuljettanut nainen sanoi soittavansa hätäkeskukseen, mutta nuoret eivät jääneet paikalle, vaan poika poistui mopolla ja tyttö juosten.
Poliisi etsii nuoria
Poliisi pyytää nuoria ilmoittautumaan. Poliisi myös kehottaa nuoria tarkkailemaan vointiaan, sillä auton vaurioiden perusteella törmäys on ollut kova.
Poika oli kauttaaltaan mustiin pukeutunut ja hänellä oli musta kypärä. Mopo oli myös musta, eikä siinä ollut rekisterikilpeä tai se oli taivutettu piiloon.
Tytöllä oli vaaleat ja puoleen selkään ulottuvat hiukset. Hänellä oli päällään ihonvärinen huppari, farkut ja hänellä oli musta laukku.
Vihjeet ja havainnot pyydetään ilmoittamaan poliisille osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi.