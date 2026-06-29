Nainen sai auton osumasta sairaalahoitoa vaativia vammoja lauantaina Sysmässä.
Henkilöauto osui Vääksyntien vartta kävelleeseen naiseen Sysmässä lauantaina 27. kesäkuuta noin kello 10.45.
Nainen oli ollut kävelemässä Vääksytien vasemmassa reunassa Vääksyn suuntaan Virtaan sillan kohdalla, kun Sysmän suuntaan ajaneen henkilöauton apukuljettajan puoleinen sivupeili osui hänen käteensä.
Osuma oli sen verran voimakas, että auton sivupeili irtosi ja tippui maahan.
Autonkuljettaja jatkoi matkaansa kohti Sysmää.
Nainen sai osumasta käteensä sairaalahoitoa vaativia vammoja.
Hämeen poliisi tutkii tapausta muun muassa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja vammantuottamuksena.
Naiseen osunut henkilöauto on väriltään harmaa ja merkiltään todennäköisesti Peugeot. Auton takaosassa on musta vaakaraita, joka on mahdollisesti jokin lista. Autosta puuttuu apukuljettajan puoleinen sivupeili, joka tippui ohiajossa.
Poliisi pyytää vihjeitä ja havaintoja tapahtuneesta.
Vihjeet voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.hame@poliisi.fi tai puhelimitse Hämeen poliisilaitoksen vihjepuhelimeen numeroon 0295 414 222.