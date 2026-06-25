Henkilöauton kuljettaja loukkaantui vakavasti Sotkamossa.
Henkilöauto ja traktori törmäsivät toisiinsa tänään aamupäivällä Sotkamossa Kajaanintiellä Korholanmäen kohdalla Kontinmäen risteyksessä.
Poliisin esitietojen mukaan henkilöauto oli tulossa Kajaanin suunnasta ajaen suoraan Kajaanintietä kohti Sotkamoa.
Onnettomuudessa osallisena ollut traktori oli tulossa Sotkamosta aikomuksenaan kääntyä ajosuunnassaan vasemmalle Kontinjoentielle.
Traktorilla oli edessään niittokone. Henkilöauto törmäsi niittokoneeseen ajautuen ajosuunnassaan oikealle ulos tieltä.
Poliisin tietojen mukaan onnettomuudessa ollut henkilöauton kuljettaja loukkaantui vakavasti.
Poliisi pyytää tietojensa mukaan tapahtuma-aikaan Kontinjoentieltä Kajaanintielle tulossa olleen ajoneuvon kuljettajaa ottamaan yhteyttä poliisiin.
Yleisöhavaintoja ja -vihjeitä tapahtuneesta pyydetään Oulun poliisilaitokselle puhelimitse numeroon 0295 416 194.