Järjestön laillisuudesta riidellään oikeudessa.
Britanniassa poliisi pidätti yli 500 mielenosoittajaa Lontoossa lauantaina kielletyn Palestine Action -järjestön tukemisesta. Trafalgar Squarella järjestetyssä istumamielenosoituksessa poliisin nähtiin kantavan aktivisteja pois.
Palestine Action kiellettiin terroristijärjestönä viime vuoden heinäkuussa, jolloin ryhmään kuuluminen tai sen tukeminen muuttui jopa 14 vuoden vankeudella rangaistavaksi teoksi.
Britannian korkein oikeus asettui helmikuussa kannalle, että järjestön kielto puuttui laittomasti sananvapauteen, mutta hallitus on saanut valittaa päätöksestä.