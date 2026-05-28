Jesse Puljujärvi pelasi näkyvän matsin, kun Leijonat kaatoi Tshekin ja eteni MM-välieriin. Avausmaalin jälkeen tshekkipelaajat kävivät kuumana, mutta Puljujärvi ei korvaansa lotkauttanut.
– Kyllä siinä oli jännitystä, itsellä ja varmasti muillakin. Kyllä se siitä sitten, kun alettiin pelaamaan ja laitettiin kroppaa likoon, Puljujärvi toteaa lopulta melko hallitusta 4–1-voitosta.
Ottelun potentiaalinen käännekohta oli toisessa erässä, kun ensin Puljujärvi otti ryntäysjäähyn, ja pian perään Olli Määttä nappasi väkivaltaisuuskakkosen. Tshekki tuli peliin mukaan 1–3-kavennuksella.
– Siinä annettiin pikkusauma, ei niitäkään tarvitse antaa, Puljujärvi linjaa.
– Pitää olla jämäkkä vihellykseen asti, hän jatkaa.
Puljujärvi teki härkämäisen esityön Sakari Mannisen 1–0-maaliin avauserässä. Suomalaisen kiekonriisto kuumensi tunteita, kun tshekkipelaajat pitivät sitä koukkaamisena. Maalin jälkeen osapuolet sanailivat puolin toisin jotain jäällä, mutta Puljujärvi tyrmää puheet tarkoituksenmukaisesta henkisestä pelistä.
– Ei se ole ärsyttämistä, se on kovaa pelaamista, hän pamauttaa.
Lauantaina Leijonat pelaa MM-välierässä. Vastus on todennäköisimmin Kanada, mutta se ei ole vielä varmaa.
– Vastus kovenee. Pitää olla parhaimmillaan, onhan se hieno päästä pelaamaan tuollaisia pelejä. Tiivis viisikko, ei ylihyökätä. Sitten vaan pysytään kiekossa, ettei kaveri pääse edes hyökkäysalueelle, Puljujärvi päättää.