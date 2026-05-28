Kesäkuu alkaa lämpimässä, mutta epävakaisessa säässä. Kuurosateita on odotettavissa pitkin maata.
Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n ennusteen perusteella sää lämpenee Suomessa touko–kesäkuun vaihteessa, Foreca kertoo sivuillaan.
Forecan mukaan sään ennustettavuus heikkenee, mitä pidemmälle kesäkuuta mennään. Juhannus osuu kesäkuun kolmannelle viikolle, ja silloin ennustettavuus on kohtalainen tai heikko.
Foreca muistuttaa, että kuukausiennusteesta ei voi vielä ennustaa yksittäisiä päiviä, kuten juhannuspäivää.
Tulevana viikonloppuna lämpiää jo
ECMWF:n ennusteessa Suomeen alkaa virrata lämmintä ilmaa lännestä tänä viikonloppuna.
Lauantaina on monin paikoin aurinkoista ja lämpötila kohoaa sisämaassa laajalti kahdenkymmenen asteen tienoille.
Pohjoisen sää eroaa muusta Suomesta – vettä saattaa tulla ja lämpötila jää Etelä-Lapin poutaisilla alueilla 14–18 asteeseen ja Pohjois-Lapissa paikoin vajaaseen 10 asteeseen.
Kesäkuun ensimmäinen viikko: Sadetta ja lämpöä
Kesäkuun ensimmäinen viikko on keskimääräistä lämpimämpi koko maassa.
Osassa maata lämpötila on 20 asteen vaiheilla. Helteen mahdollisuus kasvaa loppuviikolla, eli 25 astetta voi silloin ylittyä.
Vettä tulee myös. Foreca kertoo, että viikon sademäärä on kuukausiennusteessa tavanomaista suurempi, mutta käytännössä paikallista vaihtelua on paljon.
Kesäkuun toinen viikko
Kesäkuun toisella viikolla sää jatkunee lämpimänä, Foreca kertoo. Helle on poutaisilla ja aurinkoisilla alueilla mahdollista.