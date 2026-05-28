Kesäkuun ennuste

1.–7.6. (Viikko 23) Sää on tavanomaista lämpimämpää ja sateisempaa. (Ennustettavuus: hyvä)

8.–14.6. (Viikko 24) Lämmin sää jatkuu. Sademäärä on tavanomainen tai sitä suurempi. (Ennustettavuus: kohtalainen)



15.–21.6. (Viikko 25) Viikko voi olla tavanomaista lämpimämpi. Sademäärä on keskimääräinen tai paikoin sitä suurempi. (Ennustettavuus: kohtalainen/heikko)



22.–28.6. (Viikko 26) Sekä viikon keskilämpötila että sademäärä ovat ajankohtaan nähden tavanomaisia tai sitä korkeampia. (Ennustettavuus: heikko)

Lähde: Foreca